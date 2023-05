Kandern Mit neuem Kiosk-Betreiber fit für die Badesaison

Die drei Kanderner Mädchen Jana-Christel Thielen, Luisa Müller und Larissa Sheviti waren Gäste. „Das Freibad hier ist einfach schön, von der Lage her wie auch von der Ausstattung“, sagte Luisa Müller. „Wir kommen gerne her und freuen uns auf die Saison“, ergänzte Jana-Christel Thielen. Auch Claudia Röder, Leiterin der Tourist-Info, war am Eröffnungstag im Freibad zu Gast. Sie sei sicher, dass man sowohl Ortsansässige als auch auswärtige Gäste ansprechen werde.

Die drei Becken – für Schwimmer, Nichtschwimmer und das Kinderbecken – wurden gereinigt und bei Bedarf ausgebessert. Die Anlage wurde gereinigt, die Grünanlagen gepflegt und die zusätzlichen Betätigungsmöglichkeiten von den Tischtennis-Platten über das Beachvolleyballfeld bis zum großen Schachspiel für die Gäste auf Vordermann gebracht. Neu ist, dass der Kiosk, nun „Oase“ genannt, vom Foodtruck-Unternehmer Kai Vögele und seinem Team betreut wird. „Der Foodtruck hat im vergangenen Jahr die Lücke in der Versorgung der Freibad-Gäste zumindest am Wochenende geschlossen, da die Stadt keinen Betreiber für den Kiosk fand“, erklärt Sica.