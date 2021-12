Kandern Mit neuem Trainer

Kandern. Der FC Kandern geht mit einem neuen Trainer in die Rückrunde der Saison 2021/2022. Der 34-jährige in der Nähe von Müllheim wohnende Tim Großklaus übernimmt den Posten des Cheftrainers der ersten Mannschaft und fungiert auch als Spielertrainer, teilt der Verein mit. In der Jugend spielte der gelernte Stürmer beim SV Liel-Niedereggenen und beim SV Weil. Danach zog es ihn in die benachbarte Schweiz in die Jugend des FC Basel, von dort aus ging es nach Liechtenstein zum FC Vaduz, wo er in der ersten Schweizer Liga zum Einsatz kam. Auch bei den schweizerischen Vereinen FC Wil und Old Boys Basel schnürte er seine Kickstiefel. Erfahrungen als Trainer sammelte der neue FCK-Trainer bei der SpVgg. Untermünstertal, dem SV Liel-Niedereggenen und beim Freiburger Kreisliga-A-Ligisten SV Gündlingen.