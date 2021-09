Kandern Mit Regen und Pandemie gekämpft

Schon im vergangenen Jahr war gegenüber dem langjährigen Mittel ein Besucherrückgang um fast 50 Prozent zu verzeichnen gewesen. Dieses Jahr waren es noch einmal gut 4000 Besucher weniger. Als Gründe hierfür führt die Stadtverwaltung die teils wöchentlich geänderten Coronaregeln und den nasskalten Sommer an.

Unter diesen Voraussetzungen sind die Zahlen positiv zu bewerten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Was die Mitarbeitenden unter den herrschenden Bedingungen erreicht hätten, könne stolz machen. „Die sich ständig ändernden Regeln wurden schnellstmöglich umgesetzt. In kurzer Zeit wurden neue Mitarbeiter eingestellt, um die Gäste im Schwimmbadbecken zu zählen. Das digitale Kassensystem wurde nach jeder Änderung neu gepflegt. Denn jede Änderung der Coronaverordnung führte auch zu einer Änderung im System.“

Bis auf wenige Ausnahmen hätten die Badegäste die Situation positiv angenommen, Verständnis gezeigt, aufeinander Rücksicht genommen und trotz allem ihren Spaß gehabt, zieht die Stadtverwaltung ein Resümee und meint: „Rückblickend betrachtet war es die richtige Entscheidung, das Bad zu öffnen. Auch wenn das Defizit gegenüber den Vorjahren noch größer sein wird.“

Für die kommende Saison hofft man nun auf einen normalen Betrieb und darauf, dass die Besucher das Schwimmbad weiterhin so annehmen werden wie in den Jahren zuvor.

In dieser Saison wurden Einnahmen aus Eintrittsgeldern in Höhe von rund 65 000 Euro erzielt – noch einmal 14 352 Euro weniger als im vergangenen Jahr. Insgesamt blieb die Saison, was die Einnahmen betrifft, um fast 45 000 Euro hinter den eingeplanten 110 000 Euro zurück. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2017 wurden 162 730 Euro eingenommen.

Hoher Zuschussbedarf

Das Freibad bleibt ein Betrieb mit hohem Zuschussbedarf, heißt es. Pandemiebedingte Hygienevorschriften, wie der verstärkte Einsatz von Desinfektionsmitteln sowie die Erhöhung der Putzfrequenz, werden diesen Zuschussbedarf zusätzlich ansteigen lassen.

Die Betreiber rechnen mit Ausgaben zwischen 450 000 und 500 000 Euro. Daraus ergibt sich für die diesjährige Freibadsaison ein Kostendeckungsgrad zwischen gerade einmal 15 und 18 Prozent. Auch in dieser Hinsicht erwiesen sich 2015 und 2017 als Rekordjahre mit Kostedeckungsgraden von 54 beziehungsweise 49 Prozent. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt die Kostendeckung bei 34 Prozent.

Als positiv vermerkt wurde die Zusammenarbeit mit der Schwimmschule Melanie Eitel. Über vier Wochen wurden diverse Schwimmcamps im Freibad abgehalten.

Der verpachtete Kiosk hatte aufgrund der schlechten Saison ebenfalls mit großen Einschränkungen und weniger Einnahmen zu kämpfen als in den zurückliegenden Jahren.