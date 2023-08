Kandern Miteinander und füreinander tätig werden

Netzwerk heißt „vernetzen“, also selbst Informationen teilen, sie einzustellen, Ideen oder Wünsche zu verbreiten und damit auf Gleichgesinnte zu stoßen. Das „Netzwerk Feuerbach“ haben Renate und Roland Senn, Elisabeth Kästle, Annika Gehri und Sunhild Gogel angestoßen. Sie sind derzeit auch die ersten Kontaktpersonen. „In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, wie wertvoll es ist, füreinander da zu sein“, erklärt Renate Senn. Der persönliche Austausch sei für die Feuerbacher wichtig, das sehe man am Zuspruch zum Dorfhock an der Boulebahn, der jeden ersten Mittwoch im Monat stattfindet und bei dem der Ortschaftsrat wirtet. Der Dorfhock ist ein bisschen der Ersatz für das Zusammenkommen der Bürger in einem Gasthaus, das es in Feuerbach nicht mehr gibt. „Umso wichtiger, dass wir uns anderen Stellen zu verschiedenen Gelegenheiten zu treffen, meint Renate Senn.

Vieles sei auch und gerade im Dorf möglich, wenn „genügend Leute, egal welches Alters, mitmachen, wie bei einem Dorfflohmarkt, Fasnachtsveranstaltungen und mehr“, findet Familie Senn. Eine Pflanzentauschbörse ist bereits angedacht. Dass viel mehr im Dorf möglich ist, glauben offenbar auch andere Feuerbacher. Bereits fünf Wochen nach dem Julitreffen haben sich schon 30 Teilnehmer in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen.