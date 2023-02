Kandern Mitglieder tragen Trachten aus 1900

Im Januar nahm eine Abordnung in Salem an den Trauerfeierlichkeiten zum Ableben von Max Markgraf von Baden teil.

Kasse

Da die Aktiven sich bei öffentlichen Auftritten in der Markgräfler Tracht um das Jahr 1900 zeigen, müssen immer mal wieder neue Trachten angeschafft werden. Kassenführerin Brunhilde Winkler zählte auf: 1000 Euro koste ein Gehrock, rund 300 Euro ein Gilet oder ein Hut. 2500 Euro investierte der Verein 2022 in Trachten, davon bezuschusste das Regierungspräsidium Freiburg 33 Prozent. Für die Vereinskasse wurde ein kleiner Überschuss erwirtschaftet.

Bürgermeisterin Simone Penner lobte die Mitglieder: „Sie leisten einen ganz wesentlichen Beitrag zur Brauchtumspflege und Heimatverbundenheit. Machen Sie weiter so!“

Wahlen

Stellvertretender Vorsitzender ist Thomas Hofer. Zur neuen Kassenführerin wurde Elena Obst gewählt. Beisitzerinnen sind Brunhilde Winkler, die Barbara Mayer-Adolf ersetzt, sowie Birgit Bückert und Katharina Dörling. Susanne Schmidhauser bleibt Kassenprüferin und Michael Schmidt übernimmt für Karin Sardowski.

Ehrung

Barbara Mayer-Adolf erhielt die Bronzene Ehrennadel des BHV für zehn Jahre Vorstandsarbeit.

Termine

Der Trachtenverein bewirtet am Freitag, 5. Mai, ab 18.30 Uhr beim Bürgerempfang in Kandern. Das Kreistrachtenfest in Auggen findet am Sonntag, 17. September, statt und für Donnerstag, 5. Oktober, ist die Herbstversammlung des Lörracher BHV-Kreisverbands in Kanderns „Krone“ geplant. Der Hebelschoppen in Hertingen soll am Sonntag, 22.Oktober, stattfinden.

Vorsitzender: Fred Wehrle

Mitglieder: 108, davon 34 Aktive

Kontakt: Fred Wehrle, Tel. 07626/7382

Weitere Informationen: www.markgraefler-trachtenverein-kandern.de