Kandern Mitradeln und gewinnen

Wer bereits dieses Wochenende aktiv werden will, kann sich die Stempelkarte selbst ausdrucken unter www.stadtradeln.de/landkreis-loerrach. Voraussichtlich ab Montag, 5. Juli, werden die Stempelkarten dann bei den jeweiligen Gemeinden und im Landratsamt Lörrach ausliegen.

Zum zweiten Mal dabei

Kandern nimmt zum zweiten Mal an diesem Wettbewerb teil. Die Stempelkarten gibt es direkt am Rathaus, wo auch der Stempel hängt, oder in der Touristinfo, Hauptstraße 28. In diesem dreiwöchigen Zeitraum können alle Bürger, die in Kandern leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne Stadtradeln mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Jeder kann ein Team gründen oder einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter www.stadtradeln.de/kandern.

Die Auftakt-Radtour findet am Sonntag, 4. Juli, statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Blumenplatz. Zum Auftakt und zum Ansporn unternimmt der Gemeinderat zusammen mit der Bürgermeisterin und der Verwaltung eine Radtour rund um Kandern, zu der alle Bürger eingeladen sind. Jeder kann jederzeit dazustoßen und eine Teiletappe mitfahren. Näheres gibt es im Internet unter www.kandern.de.

Eine Radtour unter dem Titel „Rund um den Behlen“ findet am Samstag, 10. Juli, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof in Kandern. Die Teilnahme an den Radtouren erfolgt auf eigene Gefahr. Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. Es besteht Helmpflicht. Außerdem ist eine Anmeldung per E-Mail an schellhorn.m@online.de erforderlich.