Kandern Möglichst viel Normalität

Frage: Also gibt es keine Masken-freie Zone?

Doch, natürlich. Die Schüler, die es wollen, können im Klassenzimmer während des Unterrichts am Platz ihre Masken ausziehen.

Frage: Trotz der inzwischen hohen Impfquote auch bei den Kindern und Jugendlichen wird nach wie vor an den Schulen getestet. Wie steht es um das Testkonzept in der August-Macke-Schule?

Wir testen aktuell dreimal pro Woche. Falls wir einen positiven Schnelltest haben, wird der Betroffene einen PCR-Test machen. Bis das Ergebnis dieses Tests kommt, werden die betroffenen Klassen täglich getestet und als Gruppe isoliert – es kann dann auch kein klassenübergreifender Unterricht stattfinden. Ist das Ergebnis des PCR-Tests auch positiv, erhalten wir Informationen zum weiteren Vorgehen vom Gesundheitsamt.

Frage: Wie ist die Impfquote an der Schule? Sind viele Schüler geimpft?

In den höheren Klassenstufen sind relativ viele Schüler bereits geimpft.

Frage: Und wie werden die übrigen Corona-Regeln, wie etwa das Abstandsgebot oder Zimmerlüften umgesetzt?

Wir haben zur Erleichterung des Ablaufs einen Gong eingeführt und lüften mit dessen Unterstützung stoßweise. Auf den Gängen wird möglichst der Abstand eingehalten. In der Mensa sitzen die Kinder in Klassen zusammen und kommen gestaffelt zum Essen. So gewährleisten wir, dass beim Essen, also dann wenn die Kinder logischerweise keine Maske tragen, nicht zu viele Kontakte entstehen.

Frage: Kann der Sport- und Musikunterricht stattfinden und falls ja – bestehen hierfür gewisse Sonderregelungen im Hinblick auf Corona?

In beiden Fächern findet im Augenblick Unterricht statt. Beim Musikunterricht wird der vorgegebene Abstand eingehalten.

Frage: Sind anlässlich der bevorstehenden Weihnachtszeit gewisse Projekte, wie etwa ein Adventsmarkt, in Planung?

Wir gestalten einen Dekotag in der Schule, an dem wir das Schulhaus festlich dekorieren. Einen musikalischen Beitrag wird die Musik SMV liefern.

Frage: Wir hatten kürzlich über das Programm „Lernen mit Rückenwind“ berichtet. Gibt es diesbezüglich schon erste Erfahrungswerte oder Rückmeldungen seitens der Schüler oder der Lehrer?

Wir haben zu Beginn der Woche mit dem Programm gestartet und bereits erste sehr positive Rückmeldungen der Schüler erhalten. Wir sind sehr guter Dinge und haben die Kurse bis zu den Weihnachtsferien geplant.

Frage: Sie sind noch nicht so lange an der Schule. Haben Sie sich bereits eingelebt?

Ich bin seit diesem Schuljahr an der Schule Rektorin und habe mich bereits sehr gut eingelebt. Ich unterrichte die Fächer Mathematik, Alltagskultur und Ernährung und Bildende Kunst. Die Schulentwicklung ist ein großes Ziel von mir und kann hier an dieser toll ausgestatteten Schule bestens umgesetzt werden. Die bestmögliche Förderung jedes einzelnen Schülers mit einem hohen Maß an Qualität in einem modernen Unterricht, mit allen Medien, sind dabei ein großes Anliegen von mir.