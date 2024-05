Stilecht fand der Auftakt in einem historischen Eisenbahnwagen statt, der relativ lang in Hammerstein stand und in den kommenden Jahren aufgearbeitet werden soll. „Wir setzen insgesamt auf ein Gesamtsammlungskonzept, was unser historisches Wagenmaterial angeht“, erläuterte Schleef der sichtlich beeindruckten Landrätin. Diese gab offen zu, dass das „Chanderli“ ein touristisches Markenzeichen sei, das sogar ihre eigenen Kinder begeistert habe.

„Wir haben hier ein lebendiges Museum, bei dem immer etwas in Bewegung ist“, lobte Bürgermeisterin Penner dankte insbesondere den ehrenamtlichen Helfern beim Verein, die den touristischen Betrieb mit vereinten Kräften stemmen. Sie hatte bei dieser Gelegenheit eine Überraschung dabei, denn das Verkehrsministerium hat eine nun unbefristete Genehmigung für Personen- und Güterverkehr ausgestellt, während die bisherigen immer eine Befristung enthielten.