Kandern/Müllheim: Nico Alesi bringt Herzen zum Schmelzen

Beim Weihnachtskonzert im Werkzentrum der Christophorusgemeinschaft in Müllheim begeisterte er seine Fans mit einer feinen Mischung aus Besinnung und mediterraner Leichtigkeit. „Santa Claus is coming to town“ eröffnete den musikalischen Reigen, gefolgt von Alesis auf Deutsch übersetzten Klassiker „Last Christmas“ von Wham, also „Letzte Weihnacht“.

In der Hoffnung, dass ihm einmal ein Gassenhauer aus der Feder fließt, wie etwa „All I want for Christmas“ von Mariah Carrey, schreibe er auch selbst eigene Weihnachtssongs, gesteht der Künstler: „Ein einziger Hit, und ich hätte für alle Zeiten ausgesorgt.“