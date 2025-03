Kandern: Museum widmet sich passioniertem Sammler

Kuratorin Jasmin Hartmann ist gerade dabei, die Kanderner Ausstellung im Museum zusammenzustellen, die am Samstag, 29. März, ab 14 Uhr im Keramikstudio Hatu in der Bibelisgasse eröffnet wird und ab 6. April im Museum zu sehen ist. Die Kuratorin sagte, dass Daur das Sammeln an sich sehr ernst genommen habe und somit auch seine Tätigkeit für den Heimatverein Kandern. Er habe eine der ältesten altertümlichen Sammlungen Südbadens zusammengetragen, ist in der Einladungzu lesen.

Seine Korrespondenzen sind zwar nicht vollständig erhalten, aber sind in Teilen im Archiv vorhanden und zeichnen ein Bild eines sehr fleißigen und passionierten „Sammlers“, erläutert Hartmann. Bereits dieser habe sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was und warum Objekte gesammelt werden und was diese „Objekte“ in der Zukunft für eine Bedeutung haben könnten.