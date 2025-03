Von Ballaballoballaden bis Heavy-Metal-Tourette reicht das musikalische Spektrum des „Acoustic Fun Orchestra“. Coco Buchholz, Lorenz Buchholz, Tilo Buchholz und Roby Scheffert spielen am Freitag, 28. März, ab 20 Uhr im KulturRaum Dorfmitte Holzen, Kirchstraße 8, ihr neues Programm „Radio Rüttelplatte“. Darin werden die Hits der vergangenen 60 Jahre ordentlich durchmischt. Dabei entstehen überraschende Wendungen, witzige Brüche oder äußerst originelle Kombinationen von Songs, die eigentlich jeder kennt. Gekonnt und mit Köpfchen verwurschteln die vier Musiker diverse Pop-Klassiker, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Dabei entstehe eine rasante, augenzwinkernde Bühnenshow – musikalisch grenzüberschreitend, handwerklich anspruchsvoll – gleichzeitig äußerst unterhaltsam und witzig, heißt es weiter. Der Eintritt kostet 15 Euro mit Sitzplatzreservation unter www.ticketleo.com beziehungsweise 18 Euro an der Abendkasse. Diese öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, dort muss bar bezahlt werden, Kartenzahlung ist nicht möglich. Für Bewirtung durch die Genossenschaft KulturRaum Dorfmitte Holzen ist gesorgt.