Kandern: Musikalische Freuden bereitet

„Peace on Earth“, das alte Streben der Menschheit, bildete den Inhalt der folgenden kurzen Lesung, im Laufe des Abends gesprochen von verschiedenen Rezitoren. Um den häufigen Wechsel der auf- und abmarschierenden Chöre zu überbrücken, hatte die Regie besinnliche Verse vorgesehen. Schöne Geste: Die BFA-Schüler sprangen stets von den Sitzen, um älteren Sängern behilflich zu sein. Erneut erklangen beliebte Melodien.

Etwa „Carol of the Bells“, ein ebenfalls populärer US-Klassiker, erkennbar an der Reprise – dem „Faulenzer“, der für einen Hit sorgte. Zweistimmig intoniert „Luleise Gottessohn“, eine andächtige Weise, der sich „Heilige Nacht“ anschloss sowie „Ubi Caritas“. In höchste Lagen sang sich der Chor, blitzsaubere dazu. „Es kommt ein Schiff geladen“, mag nicht nach Weihnachten klingen, gilt aber als einer der ältesten Chorale des Advents. Mit gleichem Attribut kann sich „Go tell it on the Mountain“ schmücken, ein Gospel, weltweit geschmettert und vom großen Projekt-Chor dargeboten. Zwischendrin „nahte ein Licht“ aus Feuerbach mit echter Laterne getragen von Alexa Fehrenbacher.

Sämtliche Sänger, ob auf der Bühne oder im Saal, stimmten das Schlusstück „Oh du Fröhliche“ an. Siegfried Bürgelin, Riedlingens großer Organist, griff behände in die Tasten. Dann sollte der letzte Auftritt nahen: Händels klangschönes Hallelujah aus „Der Messias“. Die letzten Worte, darunter Dank fürs ungewöhnliche Engagement, sprachen Alexandra Meier sowie Micah Powers und Eric Kooimann (BFA).