Kandern Nach 47 Jahren schließen sich die Tore

Eine glückliche Fügung ermöglichte den Verkauf

Denn Maik Lenke, Inhaber der Kanderner Firma „MLDREI“, Möbel, Küchen, Raumkonzepte, wird das gesamte Anwesen im Käppele 19, also Werkstatträume mit 400 Quadratmetern und Sozialräumen sowie das angegliederte Wohnhaus, übernehmen.

1976 hatte Helmut Weber die Heizungsbaufirma in der Schwarzwaldstraße 6 gegründet, ehe er sich 1984 im Käppele 19 mit einer neuen Werkstatt niederließ. Sein Sohn Jürgen trat 1985 mit 22 Jahren als gelernter Heizungsfachmann in die elterliche Firma ein, die durch Qualitätsarbeit einen guten Ruf genoss und ihren Kundenstamm nach und nach vergrößerte. Jürgen Weber besuchte 1988 die Meisterschule und machte ein Jahr später erfolgreich den Abschluss als Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister, ehe er am 1. Januar 1996 den Betrieb übernahm und ihn mit neuen Ideen ausbaute. 1996 wurde auch noch ein Wohnhaus neben der Werkstatt errichtet. Drei bis vier Gesellen sowie immer wieder Auszubildende und eine Bürokraft komplettierten das Team, wobei sich der Firmenchef über langjährige Mitarbeiter freuen konnte. Das Büro des Handwerkbetiebs leitet beispielsweise seit 25 Jahren seine Schwester Sabine Schleith.