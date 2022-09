Kandern Nächste Generation in der „Tanne“ in Tannenkirch

Die Gäste in der „Tanne“ schätzen die Wohlfühlatmosphäre. Mit Qualität, regionalen, saisonalen Produkten, Bodenständigkeit und Markgräfler Gastlichkeit will das Familienteam weiterhin den guten Ruf dieses traditionsreichen Gasthauses festigen. Tatkräftig mit dazu beitragen wird nun Tim Senn, der sich vor der Rückkehr ins elterliche Gasthaus in mehreren Restaurants das notwendige Rüstzeug geholt und seine Fachkenntnisse erweitert hat. Der 25-Jährige hatte seine Ausbildung zum Koch im „Markushof“ in Bad Bellingen erfolgreich absolviert, ehe er in die Schweiz ging. In zwei Restaurants sowie anschließend im „Schwanen“ in Weil am Rhein sammelte er wichtige Erfahrungen.