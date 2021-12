Kandern Neuankömmlinge hatten es schwer

Schellhorn verschwieg nicht, dass nicht alle Flüchtlinge „angekommen“ sind. Es gebe Angst vor Abschiebungen, Depressionen und Hoffnungslosigkeit. Auch in solchen Fällen sei der Helferkreis gefragt. Besonders schwer hätten es die 16 Neuankömmlinge während der Corona-Zeit gehabt, erklärte die ehemalige Integrationsbeauftragte. „Für sie gab es kaum Möglichkeiten, andere kennenzulernen.“

Viele Angebote wurden eingestellt

Zwar wurden im Nähcafé zu Beginn der Pandemie noch Masken genäht, doch bald wurde dieses beliebte Angebot ebenso eingestellt wie das Sprechzimmer (Hausaufgabenbetreuung mit Gesprächen), die Spielfeste für Kinder oder das Café International. Stattdessen kümmerten sich Helferkreis und Integrationsbeauftragte um Hygienekonzepte und Impftermine.

Dennoch seien drei neue Projekte entstanden: zum einen ein Integrationskurs für Frauen mit Kinderbetreuung, der elf Teilnehmerinnen das Erlernen der deutschen Sprache ermöglichte, eine Lernwerkstatt mit Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder, die durch den Fernunterricht zurückgeworfen wurden, sowie eine Fahrradwerkstatt an der Hauptstraße 12, ein Projekt, das ursprünglich in Verbindung mit dem geplanten Mehrfamilienhaus an der Kandermatt stand, dessen Bau noch aussteht.

Offizielle Eröffnung der Werkstatt ist im Januar. Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft könnten sich dort einbringen und so an ein Fahrrad kommen, schlug Schellhorn vor.

Eine regelrechte Tournee durch den Landkreis legte der viel beachtete Kulturabend der Kanderner Flüchtlingshilfe hin. Und auch die Ausstellung „Gesichter der Flucht“ wurde Schellhorn zufolge von der Grundschule intensiv genutzt.

Mit der Corona-Pandemie ist offenbar auch der Helferkreis geschrumpft. Von einst mehr als 60 Personen, die Sprachkurse gaben oder Fahrdienste übernahmen, sind noch 17 übrig geblieben. Einen Nachfolger brauche es auch, um das Netzwerk aus Freiwilligen wieder zu aktivieren, meinte Schellhorn. Die Integrationsbeauftragte denkt dabei explizit an einen Mann, da sie in naher Zukunft viele alleinstehende Männer erwartet. „Die Stelle ist eine gute Investition, um den sozialen Frieden in Kandern zu erhalten“, so ihr Fazit.

Im Anschluss gaben Jörg Weiß vom Flüchtlingssozialdienst der Diakonie und der Flüchtlingsbetreuer Matthias Winzer Einblick in ihre Arbeit. Mit Angela Schellhorn teilten sie sich bisher ein Büro in den Räumen des ehemaligen Notariats.

Als Aufgaben des Integrationsmanagements nannten sie unter anderem Sozialberatung und Netzwerkarbeit. Ziele für mehr Selbstständigkeit sind die Vermittlung in Arbeit sowie der Umzug in die eigene Wohnung.

Jedoch gebe es auch Personen in Asylverfahren, die keine Chance hätten, anerkannt zu werden, und nicht arbeiten dürften. Diese Geflüchteten lebten dann von 170 Euro im Monat und hätten keinen Zugang zu Sprachkursen.

Flüchtlinge wurden selbstständiger

Doch auch Erfolge gab es zu vermelden. So habe ein knappes Viertel der Geflüchteten Arbeit, jene, die sich in Ausbildung befinden, noch nicht mit gerechnet.

Auch sei der Anteil der Obdachlosenunterbringung auf 21 Prozent gesunken. 64 Prozent der Geflüchteten wohnten bei privaten Vermietern, bei 15 Prozent ist die Stadt Vermieterin.