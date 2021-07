Kandern Neuausrichtung mit großem Erbe

Die Folgen der Beschlüsse aus dem Jahr 2017 waren gravierend. Durch die Corona-Krise haben sie sich wirtschaftlich noch verschärft. Während die BFA weltweit bekannt ist und sich weiterentwickelt, musste im Herbst 2020 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Janz Team GmbH eröffnet werden. Das Konzept mit Servicedienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Telekommunikation, Immobilien, Versicherungen und der Mietwagenverleih, zunächst für christliche Organisationen in der Region, ließ sich wirtschaftlich nicht darstellen. Die Arbeit der SchallWerkStadt innerhalb des Vereins wurde 2017 eingestellt. Ehemalige Mitarbeiter gründeten sie daraufhin unter demselben Namen als eigenständigen Verein neu. Sie geht aktuell online und verbucht für neue Programme an die 100 Interessenten. Das in Privatbesitz befindliche Akademiegebäude in Holzen, in dem die SchallWerkStadt beheimatet war und in dem Janz Team und TeachBeyond Büroräume angemietet hatten, wurde jüngst an eine Genossenschaft verkauft.

„Wir hätten das besser machen müssen“

„Als Vereinsvorstand nehmen mich manche dieser Entwicklungen mit,“ sagt Wolfgang Zschämisch, der seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Werk tätig ist. Er räumt Versäumnisse bei der Umstrukturierung ein. „Ja, wir fragen uns, ob wir dem Erbe dieser einzigartigen, unkonventionellen, segensreichen Janz Team-Bewegung nicht gerecht geworden sind.“ Mit diesen Worten wandte sich Zschämisch in einem ausführlichen Infoschreiben an tausende Freunde und Unterstützer des seit 1954 bestehenden Werks. „Wir hätten das besser machen müssen“, so sein Fazit.

Generationenwechsel eingeleitet

TeachBeyond Deutschland will sich nun als christliches Bildungswerk neu positionieren. Man setzt hierbei bewusst und aktiv auf die Anknüpfung an die Janz-Team-Bewegung, in der Bildungsarbeit eine tragende Rolle spielte.

„Als deutscher Zweig der inzwischen in mehr als 65 Ländern tätigen TeachBeyond-Bewegung, die in Deutschland ihren Anfang nahm, nehmen wir das geistige Erbe an und schreiben die Geschichte weiter,“ erklärt Falk Thomas Winter, der das Werk seit 2018 leitet. „Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Aber ich habe die Geschichte des Werks in all seiner Einzigartigkeit, auch mit all seinen Brüchen, vor allem aber die mit ihm verbundenen Menschen liebgewonnen. Wir fühlen uns dieser Geschichte verpflichtet.“