Kandern-Wollbach (chs). Beim Neujahrsempfang in der Wollbacher Kandertalhalle hat Bürgermeister Max Sütterlin die vollendeten Projekte des letzten Jahres Revue passieren lassen. Eines der bedeutendsten war der Einbau einer Gas-Therme für die Schule und die Halle im Dezember. Weitere Baumaßnahmen konnten ebenfalls realisiert werden – der Hochwasserschutz an der Egisholzer Straße, die Sanierung der WC-Anlagen im Untergeschoss des Rathauses oder die Erneuerung der Fassaden an der Kandertalhalle.