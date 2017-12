Kandern Neue Linde für alte Sitzbank

Kandern-Tannenkirch (jut). Die letzte Ortschaftsratsitzung im Jahr nutzte Ortsvorsteher Fritz Höferlin dazu, einen Rückblick auf 2017 und einen Ausblick auf 2018 zu geben. Zeitgleich sagte er vielen Tannenkirchern „danke dafür, dass Sie sich in Vereinen engagieren, ohne Entgelt etwas für den Ort tun oder spontan helfen, dort wo es nötig ist“. Eva-Maria Weber gab das Kompliment an Höferlin zurück: „Dir ein großes Dankeschön für dein Engagement für den Ort und die Tannenkircher das ganze Jahr über.“

2017 konnte das Außengelände des Kindergartens auch dank Spenden neu gestaltet werden. Der Parkplatz vor dem Kindergarten ist fertig – gerade wurden dort noch Bäume gesetzt. Auch das neue Biotop mit Weiher ist angelegt. Dieser soll ebenfalls noch bepflanzt werden, was aber erst bei trockener Witterung möglich ist.

Der neue Gehweg vom Kindergarten zum Brandweiher macht insbesondere das Laufen am Straßenrand zwischen Schule und Kindergarten Richtung Ettingen sicherer. Wenn jetzt noch die Flächen für die Bushaltestelle eingezeichnet sind, „dann löst sich auch das Parkproblem am Kindergarten“, war sich Höferlin sicher.

Die Mitglieder des Stammtischs aus der „Tanne“ haben die Bank, die die Linde vor dem Pfarrhaus umrundete, abgebaut, renoviert und an die Linde an den Ortseingang Richtung Hertingen versetzt. „Die Bank war mittlerweile zu dicht an der Pfarrhaus-Linde. An der Linde am Dorfeingang passt sie“, berichtete Höferlin.

In der zweiten Dezember-Woche wurde das Storchennest auf dem Kirchturm verkleinert, weil es zu schwer wurde und abzukippen drohte. „Dem Holzaufbau unter dem Nest, den wir 2009 erneuert hatten, passiert nichts – der ist unter all dem Geäst total trocken“, berichteten Andy Gräßlin und Fritz Höferlin, die das Nest verkleinert hatten.

2018 wird der Eingangsbereich der Grundschule neu gestaltet. Glaskasten und Eingangstür sind alt und entsprechen nicht mehr den energetischen Standards. Im Rathaus wird die Elektrik erneuert, „wenn noch Geld übrig ist, machen wir die Fenster im Obergeschoss, die sind total undicht und uralt“, erklärte Höferlin.

Der Ortsvorsteher will zudem die Bevölkerung befragen, wo man den neuen Spielplatz anlegen soll. Am Bolzplatz oder am Brandweiher – am Brandweiher könnte man ein Grundstück nutzen. Für die Nutzung hat der Besitzer schon sein Einverständnis signalisiert. „Wir möchten zudem kleinere Abrundungen vornehmen, um im Ort und im bisherigen Außenbereich Bauplätze zu schaffen – es soll aber zum Dorf passen, ein großes Baugebiet wollen wir nicht“, kündigte Höferlin an.