Weil die neue Pächterin wegen der Pandemie vorerst nicht voll durchstarten kann, will sie sich ab Mitte Januar erst einmal mit „Coffee to go“ empfehlen; in Anlehnung an den Namen des Lokals wird der bei ihr „Café to Gu“ heißen. „Jede Tasse wird bei mir frisch zubereitet und eigenhändig mit Milchschaum versetzt“, betont die Wirtin. Dafür hat sie ihre eigene Siebträgermaschine nach Kandern mitgebracht. Darüber hinaus wird die Teekultur in ihren Lokal groß geschrieben. Die losen Blätter füllt sie selbst in Beutel ab und reicht dazu originelle Teeuhren. Ganz allgemein will sie in ihrem neuen Lokal das „Schlichte, Feine, Elegante“ hervorheben.

Das Café „Miss Gugelhupf“ wird ab Mitte Januar von Dienstag bis Freitag, jeweils von 8.30 bis 17 Uhr, geöffnet haben, samstags von 8.30 bis 13 Uhr. Erweiterte Öffnungszeiten in den Sommermonaten werden von Ines Kuttler angestrebt.