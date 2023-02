Kandern Neue Unterkunft für Geflüchtete

Morgens halb Zehn am 24. Februar 2022: Unterkunftsleiter Stanley Sutherland bereitet in Kandern alles für die Inbetriebnahme der neuen Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Geflüchtete vor. Seit den frühen Morgenstunden ist auf allen Nachrichtenkanälen der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine das Thema.