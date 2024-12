Kandern: Neuer Rat arbeitet so gut wie alter

Die langjährige SPD-Gemeinderätin formulierte auch einige Wünsche, die 2025 umgesetzt werden sollten. Sie erhoffte sich mehr Impulse durch die neue Konzeption der offenen Jugendarbeit und dass eine geplante Mountainbikestrecke realisiert werden könne. Weber wünschte sich zudem einen Seniorenrat sowie eine bessere Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sowie bessere Busverbindungen in die Dörfer rund um Kandern.

Kritisch und konstruktiv

Martin Schellhorn von den Grünen mischte konstruktive und kritische Töne in seiner Haushaltsrede. Die Rathaussanierung in Höhe von 2,3 Millionen Euro nannte er einen „stattlichen Betrag für Barrierefreiheit, drei neue Büros und eine neue elektrische Anlage“, zumal auch keine energetische Sanierung vorgenommen worden sei. Die Investition in Bildung und die positive Entwicklung der Kinder sowie gute Arbeitsbedingungen für Erzieher mit 38 neuen Stellen in zwei Jahren bezeichnete er als „wichtig“.

Für die Anschlussunterbringung in der Kandermatt für zwei Millionen Euro stellte er die Frage, ob das erschlossene Grundstück nicht anderweitig genutzt werden solle. Investitionen in Windenergie und Photovoltaik seien im Flächennutzungsplan in Kandern glücklicherweise Konsens, sagte Schellhorn. Bei drei Punkten wollen die Grünen Fortschritte sehen: Bei der Reaktivierung der Kandertalbahn erwarten sie vom Kreistag Entscheidungen, die unechte Teilortwahl soll auf den Prüfstand (die Ortschaftsräte seien nicht gefährdet, sagte Schellhorn) und beim Konzept zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt erwarten sie Taten statt Worte. Der Kanderner Haushalt wurde einstimmig beschlossen.