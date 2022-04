Kandern Neues Konzept fürs Museum gesucht

Einzelheiten zur spontan initiierten Ausstellung und den dazugehörigen Sonderveranstaltungen berichtete Karlheinz Beyerle, Vater und Kurator des Künstlers. Weil die Räume für Bilderausstellungen nicht optimal sind, hatte Bauhofleiter Armin Fehrenbacher einen Kubus für die Zeichnungen aufgestellt, wofür sich Beyerle bedankte.

Aus den ungünstigen Umständen in der Corona-Zeit hatte man das Beste gemacht. Zwar musste die Vernissage ausfallen, dafür gab es gut besuchte Lesungen an der Wirkungsstätte des Künstlers im Alten Schulhaus in Vogelbach. Als Zuschauerin sprach van Mahnen von einem tollen Ambiente. Für die Organisation bedankte sich Beyerle bei der Tourismusbeauftragten Claudia Röder.

Finanzen

Kassierer Helmut Gleixner berichtete von einer großen Spende aus einem Nachlass. Neben Spenden tragen vor allem auch die Mitgliedsbeiträge im Förderverein wesentlich zu den Einnahmen bei. Geld ausgegeben wurde für Werbemaßnahmen und den Erwerb eines Kunstwerks von Max Sauk aus Holzen. Der Verein verfügt dem Rechner zufolge über ein komfortables Polster. Beanstandungen seiner Kassenführung gab es keine.

Unter neuer Leitung

Der Entschluss von Jasmin Hartmann, die Leitung des Museums zu übernehmen, hatte einen längeren Vorlauf. Bereits vor einem Jahr gab es das erste Treffen mit Gisela van Mahnen, die sich zurückziehen wollte. Hartmann ist als wissenschaftliche Fotografin in der Archäologie tätig und verfügt eigenen Angaben zufolge über gute Kontakte in Museumskreisen.

Hartmann hat sich bereits in verschiedene Themen eingelesen und sich einen Überblick über die Ausstellung verschafft. Der Schwerpunkt des Museums ist und bleibt die Keramik. Dieser Teil sei auch am besten dokumentiert, hat sie festgestellt.

Den Themenbereich Badische Revolution will sie noch besser in die Dauerausstellung einarbeiten.

Probleme bei der Aufarbeitung bereitet ihr noch der Bereich Eisenwerke und Bergbau. Hartmann will zu den Ausstellungstücken Geschichten erzählen, die Hand und Fuß haben, wie sie sagt. Dass sie deshalb einige Stücke unklarer Herkunft fürs Erste entfernt hat, sorgte für Irritationen. Den Gussplatten im Außenbereich will sie einen neuen Anstrich verpassen.

Bei der Erstellung eines neuen Konzepts für die Ausstellung will sich Hartmann an offiziellen Leitlinien für Museen orientieren. Dies sei auch wichtig für eine Förderung, sagte sie. Das Konzept will sie in Zusammenarbeit mit dem Museumskreis und dem Gemeinderat erstellen.

Zu den Leitlinien gehört auch der Grundsatz, so weit wie möglich barrierefreie Zugänge zu den Räumen zu gewährleisten. Im historischen Staffelgiebelhaus muss sich dieser Anspruch allerdings auf das Erdgeschoss beschränken. Mit digitalen Angeboten im Eingangsbereich soll diesem Missstand begegnet werden.

Was ist geplant?

Als erste Veranstaltung plant Hartmann zum internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, einen Familientag mit museumspädagogischen Angeboten für Kinder.

Am Freitag, 20. Mai, folgt die Vernissage zur Ausstellung mit Werken der Keramikerin Corinna Smyth und des Fotografen Theo Hofsäss.

Am Freitag, 24. Juni, spielen die Musiker David Glenn und Peter Geisler auf historischen Instrumenten.

Der Naturpark Südschwarzwald wird das Museum in eine kleine Filmreihe mit aufnehmen und einen Großteil der Produktionskosten dafür übernehmen.

Danksagungen

Im Anschluss gab es viel Lob für das große Engagement der neuen Museumsleiterin, die nun nach einem tragfähigen Konzept für die Zukunft sucht. Der anfängliche Zoff um die antiken Möbel im Erdgeschoss, die Hartmann entfernt hatte, war so gut wie vergessen.

Und schließlich gab es noch einen Sonderapplaus für die langjährige Museumsleiterin Gisela van Mahnen.