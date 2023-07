Kandern Neues Musical

Zum Start gab es eine gemeinsame Lese- und Musikprobe, doch in den nächsten Monaten arbeiten vor allem die Profis beispielsweise im „Home Office“ an ihren Parts und erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt dann die Feinabstimmung in Präsenzproben. Die Laienspieler bekommen natürlich die notwendige Anleitung, aber Regisseur Darius Merstein ist kein Andrew Lloyd Webber, der jedes Detail durchchoreographiert.

Er arbeitet mit dem, was die Darsteller anbieten und entwickelt im Dialog, wie das Stück abgemischt wird. „Das ist ja auch das Schöne hier in Rümmingen, dass eben Laienspieler genauso an dieser Produktion mitwirken können wie gestandene Profis“, sagt Geppert. „Die Zuschauer können sehen, was für eine Stimmung in einer solchen Produktion steckt – deshalb stecken wir auch viel Herzblut in die Vorbereitung.

Stück stellt Frage, wie wir gesellschaftlich drauf sind

Was ist eigentlich das Schwierigste bei einem Musical? „Der Gesang muss perfekt sitzen“, weiß der Musical-Produzent. Wenn der Darsteller noch auf der Bühne Aktion zeigen und gleichzeitig sprechen muss, ist das die künstlerische Leistung. Das Stück ist inhaltlich fertig, die Dialoge sind geschrieben – es kann also mit den Proben losgehen.

„Das Stück hat nichts mit den Flüchtlingen zu tun, die über das Mittelmeer zu uns kommen“, sagt Geppert, „Es geht uns aber schon um eine zeitgenössische künstlerische Aussage – nämlich um die Frage, wie wir gesellschaftlich mit uns umgehen.“