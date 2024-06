Nico Alesi wurde die Musik bereits in die Wiege gelegt. Der ausgebildete Musicaldarsteller lebe regelrecht für seine Musik, was sich auch in seinen Liedern widerspiegele. und das spiegelt sich auch in seinen Songs wieder. „Unser Sommer“ sei ein sommerlicher Pop-Schlager und handele von der spontanen Reise mit einem Lieblingsmenschen in den Sommerurlaub mit Sonne, Strand und Meer. Dieser Song könne sich für eine Sommerhitparade eignen, heißt es.

Dank seiner italienischen Herkunft sei er mit viel Italo Pop-Schlager aufgewachsen und liebe es nach eigener Darstellung, diese Genre-Elemente in seine Songs einzubauen. Ebenso spontan, locker und lebensfroh, wie sein Song sich präsentiere, sei auch Nicos Bühnenauftritt, heißt es. Er will das Millionen-Publikum von „Immer wieder Sonntags“ für sich zu gewinnen. Im regionalen Umfeld hat sich der in Kandern aufgewachsene Sänger bereits einen Namen gemacht. Er habe an der Stimmen Akademie in Lörrach studiert sowie eine Ausbildung zum Musicaldarsteller in Freiburg absolviert.