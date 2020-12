Eigentlich würde der Sitzenkircher Kinderchor unter der Leitung von Michaela Zuberer-Senger gerade mitten in den Proben für das diesjährige Krippenspiel stecken. Aber bekanntlich ist dieses Jahr einiges anders. Die Proben fallen pandemiebedingt aus, und gerade die Kleinsten müssen auf vieles verzichten. Es war daher eine schöne Überraschung für die Kinder des Kinderchors, dass am Nikolaustag gegen Abend plötzlich ungewohntes Glockengeläut in den Straßen von Sitzenkirch zu hören war. Der Nikolaus und sein Rentier Rudi besuchten jedes Kind und überreichten kleine Nikolaussäckchen. Dies geschah unter Einhaltung der Hygieneregeln: „Zuerst sprüht Rudi mich noch ein, damit an die Geschenke kommt kein Keim“, betonte der Nikolaus. Und damit in dieser Zeit der Funke der Hoffnung nicht erlischt, durfte jedes Kind eine brennende Wunderkerze in den dunklen Himmel halten. Foto: zVg/Michael Leipelt-Müller