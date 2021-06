Kandern Noch bleiben die Holländer aus

Doch nicht jeder Camper ist von den Testungen begeistert. Es gab auch schon solche, die daraufhin entnervt wieder abreisten, wie Silvia Mischée berichtet. Besonders bei den Schweizer Kunden käme das umständliche Konzept schlecht an, da sie im eigenen Land viel mehr Freiheiten hätten.

Dabei wird auf dem Campingplatz ein Hygienekonzept konsequent umgesetzt. In den Sanitäranlagen wurden nicht alle Toiletten freigegeben. Und es ist auch nur jedes zweite Waschbecken in Betrieb, damit Abstand gehalten wird. Jede Menge Hinweise informieren die Besucher darüber hinaus über ein angemessenes Verhalten. Die einzelnen Zelt- und Stellplätze sind ohnehin mit komfortablen Abstand über den ganzen Platz hinweg verteilt.

80 Prozent der Gäste auf dem Campingplatz in Kandern kommen normalerweise aus den Niederlanden. „Für den Sommer haben wir noch überhaupt keine Reservierungen“, blickt die Inhaberin besorgt in die Zukunft. Immerhin musste der Kanderner Campingplatz im vergangenen Jahr schon 54 Prozent Umsatzeinbußen verschmerzen. Und in diesem Jahr durfte erst Mitte Mai geöffnet werden – acht Wochen später als in normalen Jahren. Das Ostergeschäft fiel komplett aus, angemeldete Gruppen sagten wieder ab.

Immerhin war über die Pfingstferien ein bisschen was los, auch wenn der Ansturm der vergangenen Jahre ausblieb. Hauptsächlich Deutsche, viele ältere Leute, aber auch ein paar Familien mit Kindern besuchen derzeit den Campingplatz. Silvia Mischée versucht trotz fehlender Reservierungen positiv zu denken: „Vielleicht kommen die Leute später noch spontan.“

Attraktive Ausflugsziele

Gründe für einen Besuch des beschaulichen Campingplatzes mitten im Grünen gäbe es jedenfalls viele. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich das Freibad und die Anlagen des Tennisclubs, die von den Campern gegen Gebühr genutzt werden können. Es gibt zahlreiche Wanderwege in der Umgebung. Schnell ist man zum Beispiel in der wildromantischen Wolfsschlucht oder auf dem Walderlebnispfad. Silvia Mischée könnte noch viele Tipps für Ausflüge geben. „Wir sind hier eine zweite Tourist-Information“, sagt sie schmunzelnd. Das gleiche Infomaterial ist jedenfalls vorhanden.

Groß in Werbung investiert man beim Terrassen Camping Kandern nicht. Vieles läuft über Mundpropaganda. „Neulich hatten wir ein älteres Ehepaar hier. Die kannten uns noch nicht und sprachen von einem echten Geheimtipp“, freut sich Silvia Mischée. Daneben gibt es Stammgäste, die je nach Wetterlage auch schon mal spontan für ein verlängertes Wochenende anreisen, einige von ihnen kommen sogar aus dem Stuttgarter Raum.

Weitere Informationen: www.terrassen-camping-kandern.de