Kandern Noch ein Kindergarten geplant

Während in den nächsten Wochen der Naturkindergarten in Tannenkirch eröffnet wird, laufen bereits die Planungen für einen zweiten Naturkindergarten in Sitzenkirch. Bürgermeisterin Simone Penner bezeichnete im Gemeinderat das Projekt als „Chefsache“. Als Betreiber favorisiert das Hauptamt auch für den zweiten Naturkindergarten die „SenseAbilityAcademy“ sowie einen gebrauchten Bauwagen, sollte sich der in Tannenkirch bewähren.