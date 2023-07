Kandern Noch ein Spielplatz

Bei den Schulen fehlen auf den Höfen Beschattung und Sitzmöglichkeiten. Für den Spielplatz oberhalb der August-Macke-Schule wird eine Kletterspinne als Angebot für ältere Kinder vorgeschlagen. Jugendliche in der Stadt an der Kander stellen sich eine Skateanlage vor, berichtete Kovac. Durch einfache bauliche Maßnahmen könnten die Außenbereiche der Kindergärten am Forsthausgarten und in Wollbach noch deutlich erweitert werden. Das Gleiche gelte für den Außenbereich der neu ausgerichteten Kindervilla.

Beim Kindergarten in Wollbach steht der Austausch der Spielgeräte an, da diese in die Jahre gekommen sind. Kontrovers diskutiert wurde die Idee einer Matschanlage an der Kandertalhalle in Wollbach. Dort entsteht Platz, weil eine Nestschaukel altersbedingt abgebaut werden muss.

Ortsvorsteher Max Sütterlin kämpfte für die 15 000 Euro, da die Wollbacher nicht zu vertreten hätten, dass an anderen Spielplätze mehr ausgegeben worden sei als veranschlagt. Das Problem für den Rat waren weniger die 15 000 Euro als die Tatsache, dass die neue Matschanlage wie ein Brunnen mit Frischwasser betrieben werden müsste. Eine solche Matschanlage erschien vielen als etwas fragwürdig, hatten die Räte doch die Frage zu entscheiden, alle Brunnen abzuschalten.

Für die Haushaltsklausur 2024 geht das städtische Spielplatzbudget wie gewohnt mit 15 000 Euro ins Rennen, auch die 15 000 Euro für die Matschanlage werden angemeldet. Ob die Matschanlage wie ein Brunnen behandelt wird, wird noch geklärt.