Kandern Nutzerverhalten entscheidet

Gestiegen ist der Stromverbrauch bei den Feuerwehrhäusern in Kandern, Holzen, bei Flüchtlingsunterkünften und am Bahnhof Kandern. Teilweise liegt dies aber an der Beschaffung der Energie: Bei der Feuerwehr läuft die Wärmepumpe mit Strom, spart aber dafür Gas. Viel mehr Strom konsumierte die Abwasserbeseitigung mit einem satten Plus von 40 000 Kilowattstunden. Grund war die Kläranlage in Hammerstein, wo eine defekte Leitung auftrat. Die Stadt denkt hier über eine weitere Photovoltaikanlage nach, so Merkel. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen 23 Jahren hat die Stadt ohne Eigenbetriebe etwa 20 Prozent weniger Strom verbraucht.