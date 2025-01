Kandern: ÖPNV braucht rund 15 Minuten länger

Montagmorgen, Kandern Busbahnhof. Der nächste Bus nach Basel Claraplatz fährt um 8.20 Uhr. Es steigen etwa 15 bis 20 Leute ein. Eine Frau diskutiert mit dem Busfahrer über ihren Fahrschein nach Rümmingen. Dass was sie genau kaufen will, gibt der Ticketdrucker aber nicht her. Bei der SWEG gibt es noch die Möglichkeit, Tickets beim Busfahrer zu kaufen und bar zu bezahlen. Seit dem Deutschlandticket ist das aber kein großes Problem mehr, denn die Suche nach Kleingeld und Tarifzonen kann sich der Kunde auf diese Weise ersparen.

Langsam, aber sicher füllt sich der Bus. Da es zwischen Kandern und Rümmingen nur wenige Haltestellen gibt, geht es gefühlt ziemlich schnell. In Wittlingen biegt der Bus ab und macht den Schlenker nach Schallbach, den der Landkreis beim geplanten Schnellbus nach Basel einsparen will. Die Straße nach Schallbach ist eng; kommt ein anderer Bus entgegen, muss der Bus aufs Bankett ausweichen – diese Kurve kostet etwa sieben bis acht Minuten. Acht ist auch die Zahl der Fahrgäste, die an der Dorfstraße einsteigen: Sechs Schüler und zwei Erwachsene. Ab dem Binzener Dreispitz wird es so langsam knapp mit den Sitzplätzen, in Haltingen haben wir diesmal Glück, dass der Rückstau in der Dorfmitte nur kurz ist. Trotz größerer Fahrgastzahlen erreicht der Bus den Endpunkt Turmstraße mit knapp zwei Minuten Verspätung.