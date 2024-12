Kandern: Chöre erzeugen feierliche Stimmung

Spätestens an dieser Stelle weihnachtete es gar sehr im evangelischen Gotteshaus. Passend dazu sang der MGV „Fröhliche Weihnacht überall“. Dirigentenwechsel und Genrewechsel schlossen sich an: Michael Janz verstand es, seinen „TonArt Chor“ kraftvoll strahlen zu lassen. Zunächst mit dem beschwingten „Here we come a caroling“ einer Formation, die so heißt wie ihre Ambition: „Love to Sing“.