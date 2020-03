Gleich am 1. Februar etwa stand ein Brandsicherheitswachdienst in der Kandertalhalle an. Am 10. Februar gab es zwischen 2.44 und 22.39 Uhr zehn Einsätze wegen umgestürzter Bäume auf verschiedenen Straßen nach dem Orkan „Sabine“. Ausrücken mussten die Feuerwehrleute auch am 19. Februar wegen eines Werkstattbrands in einem Sägewerksgebäude in Malsburg-Marzell. Am Fasnachtswochenende galt es sowohl am 22. Februar als auch tags darauf, Fasnachtsveranstaltungen in Kandern abzusichern.