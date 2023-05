Kandern Ortsmitte Riedlingen als Studienprojekt

Was im Sommer vergangenen Jahres mit einem Rundgang durch Riedlingen begonnen hat, ist weiter gediehen. An dem Rundgang haben Susanne Dürr, Stadtbauprofessorin an der Hochschule, Sabine Schneider (ebenfalls von der Hochschule Karlsruhe) sowie der Freiburger Landschaftsarchitekt Andreas Böhringer teilgenommen. Alle drei gehören dem Gestaltungsbeirat für Projekte an, die im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) bezuschusst werden. Nach dem Spaziergang durch Riedlingen seien die drei so angetan gewesen, dass sie vorschlugen, ein Studienprojekt daraus zu machen.

Gut 20 Studenten der Hochschule Karlsruhe begannen im Oktober mit der Projektarbeit, wie Kovac im Gemeinderat darlegte. Mit ins Boot geholt wurde die Feuerwehr, die den Studenten aus ihrer Sicht die Probleme im Riedlinger Ortskern wie etwa die beengten Platzverhältnisse schildern ließen. Ein Wochenende lang arbeiteten die Architektur-Studenten Ideen für eine Neugestaltung des Dorfzentrums aus. Ihre Ergebnisse wurden im Januar in einer Ausstellung präsentiert.