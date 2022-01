Kandern Penny-Markt wird aufgewertet

„Ich denke, das Ganze tut dem Ortseingang gut“, fand Bürgermeisterin Simone Penner. „Es ist eine Aufwertung der Einkaufsqualität.“

Beschränkung auf 800 Quadratmeter hinterfragt

Günter Lenke begrüßte die Modernisierung, fragte aber, warum die Verkaufsfläche nach der Erweiterung nur bis zu 800 Quadratmeter groß sein dürfe. In Rümmingen, so Lenke, sei derzeit der Bau eines deutlich größeren Marktes im Gespräch.

Der Knackpunkt: Zur Vergrößerung der Verkaufsfläche kommt eine weitere Verlängerung des Gebäudes um 5,4 Meter für den Anbau eines Leergutraums zur Unterbringung von zwei Pfandrücknahme-Automaten. Hierdurch vergrößern sich die Nebenflächen um 45 Quadratmeter – zusammen mit der größeren Verkaufsfläche sind das 820 Quadratmeter. Die Stadtbau kam bei ihrer Prüfung sogar auf 859 Quadratmeter. Der Grund: In den einschlägigen Urteilen und der Fachliteratur wird alles zur Verkaufsfläche hinzu gerechnet, was vom Kunden betreten wird, dazu gehören unter anderem Pfandrückgaberäume, Kassenzonen oder Windfänge. Nun, so Penner, werde die Baurechtsbehörde beim Landratsamt die Überprüfung der zu den Verkaufsflächen gehörenden Nebenflächen vornehmen.

Der derzeitige Bebauungsplan sieht laut Penner eine Verkaufsfläche von 700 Quadratmetern vor. Eine Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern, so Penner, gelte als nicht „großflächig“, dann könne die Verwaltung eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans in Aussicht stellen. Die Festlegung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, so Penner, sei durch das Einzelhandelskonzept im Rahmen der übergeordneten Regionalplanung erstellt worden, die Stadt habe hierauf derzeit keinen Einfluss.

Bernd Brohammer sagte, die Gemeinde könne auch etwas mehr Fläche akzeptieren: „Wir müssen gucken, dass wir den Penny wohlwollend behandeln.“ Dagmar Brosig-Mies fand, das könne man im Rahmen des späteren Bauantrags behandeln.

Es blieb beim Beschlussvorschlag, das Einvernehmen der Gemeinde werde erteilt unter der Voraussetzung, dass die neue Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern bleibe, ergänzt durch: „Die Ausschussmitglieder befürworten das Bauvorhaben ausdrücklich.“ Dem stimmten alle zu.