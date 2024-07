Kandern: „Penny“ wird bis Dezember umgebaut

Auch optisch werde sich einiges tun: Neben einer Aufwertung der Fassade werde die Filiale innen modernisieren und das ein genannte „Markthallen-Konzept“ umgesetzt. Dies sieht so aus, dass klassische Querregale durch Regalbuchten ersetzt würden. Kunden fänden in diesen thematisch zusammengestellten Anordnungen, die einem Marktplatz gleichen, leichter das gewünschte Produkt. Das Sortiment werde in Kandern bis zu 3500 Artikel aufweisen. Außerdem werde mit dieser offeneren Anordnung die Kundenführung weiter optimiert. Eilige Kunden gelangen so deutlich schneller zur Kasse, heißt es. „Wir freuen uns darauf, unsere Kunden Ende des Jahres in einem modernen, komfortablen Penny-Markt Kandern zu begrüßen“, heißt es.