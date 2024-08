Kandern: Pensionäre erfüllen sich ihren Traum

Die Biker auf Sylt Foto: zVg/privat

Bei Bremerhaven hatten beide Bikes einen Motorschaden, beide Kupplungszüge rissen seltsamerweise am gleichen Tag. Reinhard Greßlin als „Chefmonteur“ bekam die Probleme jedoch in kurzer Zeit wieder in den Griff. Mit der Fähre von der Insel Romo in Dänemark ging es nach Sylt. Dort erfüllte sich ein weiterer Traum der beiden Biker: Mit ihren beiden Oldies konnten sie vor der Kultgaststätte „Sansibar“ bei Sonnenuntergang am Strand stehen und sich die Nordseeluft um die Nase wehen lassen - ein Bad im Meer natürlich inklusive.

Schnell zum Strüblifest zurück nach Wollbach

In Kiel musste Gesangverein-Vorstand Greßlin sich kurzfristig von der Tour verabschieden: Zuhause in Wittlingen wartete am Wochenende vom 20. und 21. Juli das wichtige Chorwochenende. Der ehemalige ICE-Lokführer wurde nun als Bahnpassagier selbst Opfer der Bahnmisere: Von Kiel nach Hamburg führte nur ein mühsamer und zeitraubender Schienenersatzverkehr, der die eng terminierte Rückreise nicht unerheblich verlängerte.