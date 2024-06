Kandern: Persönliche Sensibilisierung

Ganz individuell entstehe eine eigene dokumentierte Tonspur für jeden Teilnehmer. Die Intention des Intention des Workshops sei eine Sensibilisierung für den Ort und dessen Historie, einen spezifischen Fokus zu entdecken, und auf die Dinge zu achten, die vom Alltag möglicherweise übertönt werden. Treffpunkt ist am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr Heimat- und Keramikmuseum, die Gebühr beträgt 20 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist per E-Mail an rabeapie@web.de erforderlich.