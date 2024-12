Kandern: Personalsuche bleibt größte Aufgabe

Für 2025 plant das städtische Alten- und Pflegeheim mit einer Auslastung von 98 Prozent. Die neuen Heimentgelte werden erst am 18. Dezember verhandelt, die Prognose besage eine Steigerung von 2,5 Prozent bei einer Erhöhung der Arbeitgeberentgelte um 0,7 Prozent. Kreet war optimistisch, geringfügig besser abzuschließen, aber die Luft ist auch für 2025 weiterhin dünn. Der Stiftungs- und Pfründefonds rechnet mit einem Gewinn von 86 300 Euro, as aber nur gelingen wird, wenn es keine bösen Überraschungen gibt.

Für die Tagespflege plant das Heim mit einer Auslastung von 80 Prozent, es bietet 89 vollstationäre und einen teilstationären Platz. Der Stiftungsrat war besorgt und fragte intensiv nach, ob es nicht Mitte und Wege gebe, das Personalproblem dauerhaft zu lösen. Bei ausländischen Fachkräften sei die Dauer des Verfahrens und der bürokratische Aufwand der Haupthindernis, bei den Leasingkräften scheitere es an der Bereitschaft zum Umzug und an hohen Ablösesummen an die bereitstellenden Firmen, sagte Kreet.