Die Verwaltung trug in Person von Dominik Heizmann vor, dass die wasserrechtlichen Genehmigungen des Landratsamt an gültigen Generalentwässerungsplänen hängen und dass diese außer in Feuerbach und Sitzenkirch bereits ausgelaufen sind.

Das Fachbüro hat bereits die Pläne für Feuerbach und Sitzenkirch erstellt, weswegen „eine umfassende Gesamtbetrachtung der Entwässerungsinfrastruktur“ am besten durch den gleichen Fachplaner erarbeitet werden solle, heißt es in der Vorlage. Der Gemeinderat hat am Montag dazu das letzte Wort.