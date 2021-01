Kandern . Die Deutsche Post hat einen neuen Partner für ihre Filiale in Kandern gefunden. Der neue Betreiber übernimmt das Geschäft und die Postfiliale in den bestehenden Räumlichkeiten ab Montag, 1. Februar. „Damit bleibt das bekannte Angebot an Post- und Postbankleistungen in vollem Umfang und an gleicher Stelle in Kandern erhalten“, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Post.