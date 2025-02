Kandern: Priorisierung soll Entwicklung steuern

Der Flächennutzungsplan stelle die vorbereitende Bauleitplanung für die Töpferstadt für die nächsten 15 Jahre dar, hießt es in der Vorlage des Gemeinderats. Daneben gelte es, das Stadtentwicklungskonzept Kandern 2035 zu berücksichtigen. Noch offen seien an kommunalen Bebauungsplänen der „Tieracker“ in Wollbach und der „Bolzplatz Tannenkirch“, heißt es. Außerdem bestehe in der Töpferstadt eine „hohe Nachfrage nach Baulandentwicklung“. Neun solcher privater Projekte seien bis 15. Januar gemeldet worden, heißt es.

50 000 Euro stehen im Etat für zwei Bebauungspläne

Es seien noch zwei Bebauungspläne in Aufstellung und Entwicklung sowie die Arbeit am Flächennutzungsplan: Die Stadt sei mit eigenen Kapazitäten und externen Planungsbüros in der Lage 2025 noch zwei bis maximal drei weitere Verfahren anstoßen zu können, heißt es. An kommunalen Mitteln stehen für Bebauungspläne etwa 50 000 Euro im jeweiligen Haushalt der Stadt abrufbereit. Dieses Geld reiche etwa für zwei Bebauungspläne. Anders sieht die Kostenregelung bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen wie für die Firma Hollenwäger in Kandern-Holzen aus – hier trägt der Bauherr oder Vorhabenträger auch die Verfahrenskosten.