Kandern: Prioritäten an die Mittel angepasst

Priorität ist Tannenkirch

Die Priorität liegt dabei bei der Sanierung des aktuellen Gebäudes und dem Anbau von zwei Klassenzimmern. Gefördert wird dies von der Schulbauförderung. An zweiter Stelle steht der Anbau auf dem Hang, in dem neben der Mensa auch Gruppenräume und die Bibliothek Platz finden sollen. Hierbei wird die Stadt von der Förderung des Bunds zum Ganztagsausbau unterstützt. An dritter Stelle der Prioritätenliste steht nun die Sanierung der Mehrzweckhalle in der Tannenkircher Grundschule, die auch von Vereinen genutzt wird, erklärte Penner. Hier möchte die Stadt auf den Fördertopf der Sportstättenförderung zugreifen.