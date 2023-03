Kandern Projekt der VHS mit 10 000 Euro gefördert

Die Veranstaltungsreihe wird am Dienstag, 28. März, 19 bis 20.30 Uhr, mit einem Vortrag zum Thema „Was bedeutet Nachhaltigkeit?“ von Professor Doktor Klaus Scherzinger in der August-Macke-Schule starten. Dann folgt der Kinderkurs „Brotbacken im Holzofen“ mit Roswitha Vollbrecht-Osswald am Samstag, 29. April, von 14 bis 17.30 Uhr in der Tantenmühle in Malsburg-Marzell. Am Samstag, 6. Mai, finden zwei Workshops zum ökologischen Fußabdruck in der Dorfmitte Holzen statt. Der erste von 10 bis 13 Uhr mit Hartmut Schäfer und darauf aufbauend von 14 bis 17 Uhr einer mit Anette Maaßen-Boulton.