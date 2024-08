Kandern: Rathaussanierung soll mit Planung eine Stufe weiterkommen

Allerdings könne dies wegen der schwierigen Haushaltslage erst nach und nach erfolgen, erläuterte Ortsvorsteher Tobias Buss. Dringend notwendig seien die Dachsanierung und die Heizungssanierung im Rathaus. Das Dach habe laut Bauhof Sanierungsbedarf, das Gebäude werde noch mit Strom beheizt, was nicht mehr zeitgemäß sei. Geplant sei eine Sanierung mit ELR-Mitteln, daher meldete der Ortschaftsrat Sitzenkirch eine Planungsrate von 15 000 Euro für den Haushalt der Stadt Kandern in Abstimmung mit dem Hochbauamt an.

In den nächsten Jahren stehen die Wiederherstellung des Dorfplatzes an sowie einen Stromanschluss für den Dorfbrunnen, um den Weihnachtsbaum beleuchten zu können. Die Kirchenmauer und ihre Abdeckung seien auch in der Diskussion in den vergangenen Jahren gewesen, was jedoch wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt nicht auch noch angegangen werden konnte. Das Ortsbudget solle möglichst erhalten bleiben und – wenn möglich – erhöht werden, hieß es in der Sitzung des Sitzenkircher Rats am Montag.