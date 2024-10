Kandern: Ratsfraktionen wollen die Reaktivierung

Es brauche dazu eine gemeinsame Willensbekundung aller Gemeinden, sagte er. Simone Penner wirkte ein wenig überrascht, dass ihr Beitrag zu einer besseren Abstimmung über Kostenverteilung und Konsens offensichtlich so verstanden worden war, als sehe sie die Töpferstadt eher in einer abwartenden Rolle.

Anderen Gemeinden Zeit geben für eigene Diskussion

Sie sagte, dass sie kein Problem damit habe, sich als Stadt- und Zweckverbands-Vorsitzende aktiv einzubringen – es gelte aber, die Haltungen und Meinungen der anderen Gemeinden entlang der Strecke zu respektieren. „Die dortigen Gremien müssen Zeit haben, ihre Diskussion führen“, erläuterte Penner. „Zum Gemeinderat gehöre auch ich“, fügte die Bürgermeisterin an – es werde einen Beschluss zur Reaktivierung der Kandertalbahn in der nächsten Sitzung geben, kündigte sie an. Das sei unstrittig, außerdem habe der Rat das Thema bereits nichtöffentlich vorberaten, erläuterte sie.