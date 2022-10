Kandern Ratten werden in Kandern bekämpft

Kandern . Durch den momentan häufig ergiebigen Regen sind die Abwasserkanäle gut gefüllt, was dazu führt, dass die in der Kanalisation und an Gewässerrändern vorkommenden Ratten gezwungen sind, in wenig belastete Kanäle oder sogar an die Oberfläche zu fliehen – so beschreibt die Stadt in einem Infoschreiben die Ausgangssituation in Kandern.

„Bei einem üppigen Nahrungsangebot, zum Beispiel durch falsch entsorgte Speiseabfälle, fühlen sich die Nagetiere in der Nähe des Menschen besonders wohl“, heißt es weiter. Um einem Befall vorzubeugen, informiert die Stadt, dass Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte und sonstige Besitzer von Grundstücken, Wohn- und Gewerberäumen grundsätzlich selbst dazu verpflichtet sind, sich bei Feststellung eines Rattenbefalls um die entsprechende Bekämpfung zu kümmern.