Kandern Raumkonzept vor Ort erfahrbar

Hauptaspekt bei der Tour am Samstag war, wie Christoph Geisel es formulierte, „die notwendige Zusammenarbeit aller Gemeinden“. Die gemeinsame Tour von Verantwortlichen sollte dazu anregen, diese engere Kommunikation zu fördern und ein Beispiel dafür zu setzten, nicht an der Ortsgrenze mit der Planung zu enden.

Startpunkt in Kandern

Auf der Spur des Raumkonzepts startete die Tour passend am Treffpunkt am Rathaus in Kandern, wo zunächst die überkommunale Zusammenarbeit am Beispiel von Kandern als ELR- Schwerpunktgemeinde und das ELR-Projekt Sanierung des „Bibelissaals“ erörtert und von Bürgermeisterin Simone Penner erläutert wurde. Angeregt und initiiert wurde in diesem Zusammenhang auch der Start „mobiler Gestaltungsbeiräte zur Stadtentwicklung“.

Am Parkplatz „An der Schwemme“ in Kandern, beim Zusammenfluss von Lippisbach und Kander, wo im Zuge des Hochwasserschutzes ein attraktiver Aufenthaltsbereich geschaffen wurde, konnten die Teilnehmer Interessantes über die Verdichtung und Belebung der Bahnhofsumgebung in Kandern mit den Entwicklungsoptionen der Kandertalbahn und des Nahverkehrs erfahren und erhielten von Bauunternehmer Alfred Munz einen Einblick in die im Bau befindliche Wohnanlage „Gartenstadt“, die autofrei und barrierefrei das Gebiet künftig sinnvoll verdichtet.

Weiter führte der Weg die Radler entlang der Kander nach Wittlingen zur „Bärenfelser Mühle Kaltenbach“, einem historischen Gebäude mit CO2-neutraler Energieselbstversorgung und Wohnungen. Eigentümer Sebastian Kaltenbach konnte von der Energieerzeugung berichten, die im Laufe des Jahres bereits nicht nur die 100-prozentige Energie-Selbstversorgung, sondern auch den Status „CO2-neutral“ erreichen soll.

An der nächsten Zwischenstation am Bachweg in Rümmingen bei der Brücke über die Kander wurde die Erhaltung bestehender Grünraumqualitäten für „grüne Pausen vorderes Kandertal“ verdeutlicht. Am neugestalteten Dorfplatz in Rümmingen demonstrierten Geisel und Bürgermeisterin Daniela Meier die Schaffung identitätsstiftender Ortskerne und erläuterten für die Ortsmitte Rümmingen die Erhaltung und Verbesserung der Versorgungsfunktion mit einem Einblick in den Fortschritt Dorfentwicklung „Rümmingen 2025“.

Am Ortseingang Binzen (Mühlenstraße) überzeugten sich die Tour-Teilnehmer von der Erhaltung und Entwicklung von Grünraumqualitäten Innerorts und am Siedlungsrand.

Ende der Tour in Binzen

Am Sportplatz in Binzen konnte Bürgermeister Andreas Schneucker am Projekt „Kandergrund“, einem Wohnprojekt in verdichteter Bauweise und in offener Konzeptvergabe auf Basis eines städtebaulichen Entwurfes, die Möglichkeiten von Innen- vor Außenentwicklung erläutern. Den Schluss der Tour am Sportplatz in Binzen bildeten Informationen zur Weiterentwicklung der Kander hinsichtlich Biotopverbund und Erholungsnutzung.

Die an den verschiedenen Punkten aufgestellten Hinweistafeln sind jeweils mit einem QR-Code ausgestattet und sollen die einen oder mehrere Aspekte des Raumkonzeptes am Beispiel vor Ort erläutern. Die Schilder sind wetterfest und sollen als Vermittler und Erinnerer dienen.