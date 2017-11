Kandern Rebhüsli hübsch herausgeputzt

Von Ralph Lacher

Wer „schaffige“ Wollbacher sehen wollte, der war am Samstagvormittag beim Rebhüsli oberhalb des größten Kanderner Stadtteils richtig: Dort nämlich war ein Arbeitseinsatz von Bürgern von der Ortsverwaltung angesetzt.

Kandern-Wollbach. „Super, dass ihr so zahlreich erschienen seid und fürs Dorf, die Mitbürger und Gäste, die hier bei uns wandernd Naherholung suchen, arbeiten wollt“, sagte Wollbachs Ortsvorsteher Max Sütterlin am Samstagvormittag hocherfreut. Grund für die Freude des Dorfoberhaupts war die Tatsache, dass zum Treffpunkt für den Arbeitseinsatz am Rebhüsli weit oben über dem Dorf knapp zwei Dutzend Wollbacherinnen und Wollbacher gekommen waren.

Das Rebhüsli war lange nicht mehr Einsatzort für Renovierungswillige, sagte der Ortsvorsteher, als die muntere Truppe oben zwischen Reben und Wald angekommen war. Und in der Tat: Das Häuschen mit gut 100 Jahren auf dem Buckel hatte an der Fassade und im Innern dringend einen neuen Farbanstrich nötig, draußen war die treppenartige Bahnschwellen-Konstruktion neben der Grillstelle durchgemodert und erneuerungsbedürftig.

Die Schwellen hatte der Werkhof der Stadt Kandern bereits im Vorfeld demontiert, so dass die Helfer lediglich noch die Neugestaltung mittels neuer Schwellen vornehmen mussten. Das taten kräftige Männer unter Anleitung des einschlägig erfahrenen Ortsvorstehers, nach- dem per Bagger neuer Untergrund herbeigekarrt und in den Waldboden eingearbeitet und abgerüttelt war.

Einsätze zum Jubiläum

Andere Handwerkstrupps strichen derweil die Fassade und den Innenraum sowie die Fensterläden, die Türe und die Brüstungen. Die Fassade wurde in Weiß gestaltet, die restlichen Gebäudeteile in Olivgrün. Diese Farbgebung mache das Rebhüsli zum auch optisch harmonischen Teil dieses Bereichs von Wollbach, sagte der Ortsvorsteher mit zufriedenem Blick auf das Geleistete.

Ausdrücklich dankte Max Sütterlin vor dem gemeinsamen Imbiss, einer kräftigen Eintopfsuppe, den Helfern dafür – in einem Jahr, in dem durch die vielen Jubiläumsveranstaltungen anlässlich von „1250 Jahren erste urkundliche Erwähnung“ ohnehin sehr viele Einsätze für das Dorf absolviert wurden. Auch den Werkhof der Stadt vergaß der Ortsvorsteher nicht, stellte dieser doch das benötigte schwere Gerät zur Verfügung und hatte nicht unerhebliche Vorarbeiten vorgenommen. Finanziert wurde das Projekt durch Mittel des Ortschaftsrats und durch Spenden von Mitbürgern.