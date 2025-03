Kandern/Rebland: Bürgermeister bitten um Unterstützung

Zwar hätten Landesregierung und kommunale Landesverbände eine erhebliche Ausweitung der Fördermittel im kommunalen Investitionsfonds (KIF) im nächsten Doppelhaushalt angekündigt, heißt es in dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt. Darin sollen die Mittel verdoppelt werden, was der Vermeidung von Streitigkeiten zwischen Umlandgemeinden und den Schulstandorten dienen solle. Allerdings betreffe diese Neuregelung nicht sogenannte „offene Fälle aus der Vergangenheit“.

Der Fall der Alemannen-Realschule ist sogar besonders brisant, da der überwiegende Anteil der Schüler nicht aus Müllheim stammt. Laut Brief komme ungefähr ein Viertel aus dem nördlichen Teil des Landkreises Lörrach (vor allem Schliengen) sowie aus den Mitgliedsgemeinden des bisherigen Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Müllheim-Badenweiler. Rund vier Prozent stammen aus anderen Landkreis-Gemeinden – vor allem Neuenburg.