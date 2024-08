Kandern/Rebland: Sozialstation sucht Bewegungspaten

Seit geraumer Zeit werden vor allem in Bad Bellingen und Schliengen geegignete Paten gesucht, weil es aus diesen Orten viele Anfragen gibt, aber noch zu wenige Bewegungspaten, die dort zur Verfügung stehen. Die Grundlagen für die Weiterbildung zum Bewegungspaten werden an zwei Wochenenden im Oktober jeweils an einem Freitagabend und Samstag tagsüber im Belchen-Institut in Lörrach vermittelt, heißt es. Die Termine werden 18./19. und 25.,/26. Oktober sein. Zur Schulung gehört darüber hinaus ein Erste-Hilfe-Kurs (Termin vermutlich im November ). Wie die Sozialstation mitteilt, ist wegen der hohen Nachfrage eine weitere Kursreihe ist noch im November 2024 geplant. Ein Aufruf in den Sommermonaten war auf eher verhaltenes Interesse gestoßen, heißt es. Deshalb sind die Initiatoren um Gabriele Weber und ihre Mitstreiter zuversichtlich, dass es bei einem Herbsttermin größeres Interesse geben wird.